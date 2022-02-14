Шойгу отчитался перед Путиным об инциденте с подлодкой США у Курил

Министр обороны Сергей Шойгу отчитался перед президентом России Владимиром Путиным об инциденте с американской подводной лодкой у Курил, передаёт РИА Новости. Глава ведомства сообщил, что субмарина была обнаружена во время учений на Тихоокеанском флоте в районе острова Уруп. Министр сообщил, что подлодка вошла в территориальные воды РФ на четыре километра, а на её «выдворение» ушло три часа.

Иностранная подлодка на Дальнем Востоке вторглась в территориальные воды России на 4 км. На выдворение иностранной подлодки из территориальных вод России ушло три часа. Для этого пришлось применить трёхкратные специальные действия, — сказал Шойгу.

Он отметил, что появление в российских территориальных водах иностранной подводной лодки является совершенно «необоснованной и непонятной активностью».

Американская подводная лодка типа Virginia была обнаружена в водах РФ 12 февраля 2022 года в 10:40 мск около острова Курильской гряды Уруп.

Экипаж был предупреждён о возможных последствиях на русском и английском языках, однако проигнорировал требования. Российской стороной было принято решение о применении спецсредств, после чего субмарина использовала имитатор для раздвоения цели и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

В Пентагоне заявили, что американская подводная лодка не появлялась в территориальных водах России. В ведомстве отметили, что субмарины США передвигаются только в международных водах. При этом стоит заметить, что до завершения переговоров президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена Пентагон не раскрывал детали инцидента.