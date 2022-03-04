«Шансов выжить нет»: Литовкин назвал тотальной бойней конфликт РФ и НАТО

Ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин полагает, что НАТО не сможет узнать о результатах ядерного удара по России, так как начнётся «тотальная бойня», в которой ни у кого «шансов выжить нет». В разговоре с NEWS.ru он предположил, что ни США, ни РФ не смогут перехватить все ядерные боеголовки.

Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму мощностью 20 килотонн, накрыла всё в радиусе 30–50 км. Стандартная боеголовка сегодня — 150 килотонн, просчитайте расстояние. На вооружении армии РФ 2100 ядерных боеголовок. Шансов нет ни у кого, даже если что-то перехватят — это взведённый курок. Понятно, что есть процент недолёта, он заложен в калькуляцию, есть ПРО, ещё какие-то средства предотвращения нападения. Но перехватить можно одну, две, три ракеты. У нас 532 ракеты только сухопутных. Есть ещё те, что размещаются на подлодках, на самолётах. Шансов перехватить их все нет. Имейте в виду, что и у нас, и у них нет шансов остаться в живых, — добавил Литовкин.

Он также рассказал, что вероятный план НАТО нанести ядерный удар по России с территории Украины нереален. Таким образом он прокомментировал пост бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в соцсети Facebook. Литовкин отметил, что РФ «с таким же успехом может вести войну против Запада и любой конфликт со странами Запада неминуемо приведёт к ядерному конфликту с применением стратегического вооружения, что неоднократно подчёркивал президент РФ Владимир Путин».

Также Азаров на своей странице в Facebook заявил, что в НАТО планировали блокировать Калининград с помощью польской армии. Он рассказал, что США нацелены на развязывание войны между Россией и Украиной. По его словам, сообщения о возможном «вторжении» представляют собой американскую провокацию. По его мнению, причиной является то, что Россия — чуть ли не единственная в мире страна, которая может уничтожить Штаты в случае прямого военного конфликта. Она представляет из себя серьёзного соперника, которого необходимо ликвидировать.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.