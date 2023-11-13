Шах и мат: как выглядит новейший российский истребитель Су-75 Самолет пятого поколения — новое слово в развитии российской боевой авиации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легкий тактический самолет (ЛТС) Су-75 Checkmate («Шах и мат») был разработан в качестве концепта в 2021 году с помощью суперкомпьютеров всего за год и был представлен публике на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Затем вплоть до 2023 года концепт дорабатывался с учетом пожеланий потенциальных заказчиков. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова производство первых образцов самолета должно начаться до конца 2025 года.

Су-75 сделан по классической аэродинамической схеме и с V-образным хвостовым оперением. В соответствии с концепцией самолета пятого поколения, подвески для вооружения типа «воздух — воздух» и «воздух — поверхность» размещены в отсеках внутри фюзеляжа Су-75 (это позволяет улучшить аэродинамику истребителя в полете). Два отсека предназначены для оружия типа «воздух — воздух» и один отсек — для оружия типа «воздух — поверхность».

При этом недостатком самолета считается предлагаемый для него двигатель, который пока еще не позволяет держать крейсерскую скорость полета на сверхзвуковом уровне (это один из критериев самолета пятого поколения). Двигатель для режима постоянного полета на сверхзвуке в настоящее время разрабатывается российской промышленностью в режиме секретности.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru Су-75