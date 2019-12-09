https://static.news.ru/photo/e427d4dc-1a82-11ea-bec3-fa163e074e61_660.jpg РПКСН «Князь Владимир» Фото: mil.ru

Государственные испытания атомной подводной лодки проекта 955А «Князь Владимир» завершены. Сейчас специалисты производственного объединения «Севмаш» (входит в состав АО «Объединённая судостроительная корпорация») устраняют выявленные в ходе них замечания.

«Севмаш» завершил государственные испытания и устраняет замечания, и я надеюсь, сдаст подводный крейсер «Князь Владимир», — цитирует ТАСС президента Объединённой судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

Подводная лодка «Князь Владимир» была заложена на «Севмаше» в 2012 году.

Как писал NEWS.ru, в ноябре атомный подводный ракетоносец «Князь Владимир» прошёл цикл государственных испытаний в Белом море и вернулся на базу Северного флота в Северодвинске. В ходе испытаний был произведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» по камчатскому полигону Кура, экипаж выполнил торпедные стрельбы по подводным и надводным целям, а также протестировал работоспособность всех механизмов и систем АПЛ.