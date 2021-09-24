Северный флот показал учения морпехов и «Панцири» в море Лаптевых

Северный флот показал кадры межвидового учения по защите зоны в море Лаптевых на архипелаге Новосибирских островов. В операцию вошли высадка морского десанта, выгрузка техники и стрельба с участием «Панциря» и «Бастиона», сообщает РЕН ТВ.

Военнослужащие отработали боевую стрельбу и высадку морского десанта на арктическое побережье. Манёврами руководил заместитель командующего Северного флота вице-адмирала Дмитрия Голубева. В ходе учения были выполнены стрельбы из автоматов, пулемётов, миномётов и гранатомётов по мишеням, которые имитировали живую силу и технику условного противника.

Успешно выполнена стрельба расчётами ЗРПК «Панцирь-С» по береговой и воздушным целям на удалении 3 км. Комплексом «Бастион» с острова Котельный уничтожен десантный отряд условного противника, находившегося на трассе Северного морского пути. Для этого использовалось компьютерное моделирование обстановки.

В учениях были задействованы большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Георгий Победоносец», вертолёты палубной авиации.

Десятый арктический поход сил Северного флота начался 10 августа. Корабли и суда прошли уже более 8700 морских миль, провели ряд учений в Баренцевом и Карском морях, в порту Дудинка.

Ранее Северный флот России провёл в Кольском Заполярье, недалеко от границ с Норвегией и Финляндией, манёвры с участием более 3000 военнослужащих и около 500 единиц военной техники, в том числе с фронтовой авиацией. По условиям учений, была отработана наступательная операция.