Серийные поставки российских гиперзвуковых «Цирконов» начнутся в 2022 году

https://static.news.ru/photo/e79b1fca-622a-11eb-a2fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: avia.pro

Пуски российских гиперзвуковых ракет «Циркон» с подводных лодок пройдут в 2021 году, после чего государственные испытания будут завершены, а в 2022 году начнутся серийные поставки. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Ранее в рамках лётно-конструкторских испытаний с фрегата «Адмирал Горшков» были осуществлены пуски первых в мире гиперзвуковых крылатых ракет морского базирования «Циркон». Во время испытаний достигнута скорость свыше восьми Махов.

Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки — проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам, — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что Тихоокеанский флот России до 2028 года получит шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон». Минобороны РФ заключило контракт на поставку партии корветов проектов 20380 и 20385 с ПАО «Амурский судостроительный завод». Согласно условиям соглашения, Тихоокеанский флот получит два судна проекта 20380 и четыре — проекта 20385.