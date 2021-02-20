Серийные поставки «Арматы» в ВС РФ начнутся в 2022 году

https://static.news.ru/photo/abf37b58-742b-11eb-922b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серийные поставки боевых танков Т-14 «Армата» в Вооружённые силы РФ начнутся в 2022 году. Об этом сообщил генеральный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов на международной выставке вооружений IDEX-2021, которая сейчас проходит в столице ОАЭ Абу-Даби.

С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин, — цитирует ТАСС Терликова.

По его словам, Уралвагонзавод сейчас ведёт консультации с Минобороны по корректировке цен на этот новейший танк.

Здесь будет встречное движение — мы отработаем технологию, будем снижать трудоёмкость, повышать технологичность и, учитывая дефлятор под новые контракты, согласовывать цену, которая устроит обе стороны, — подчеркнул Терликов.

Генконструктор «Арматы» добавил, что реальную стоимость военной техники можно определить только на третий год с начала серийного производства, когда уже отработаны все технологии по изготовлению финального образца и комплектующих материалов.

На сегодняшний день Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя при соприкосновении с противником, уничтожения живой силы и поддержки наступления мотострелковых подразделений.

Как писал NEWS.ru, ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что серийные поставки танка Т-14 «Армата» в армию России начнутся в 2021 году. По его словам, на сегодняшний день «Армата» — «лучший танк в мире», который может стать основным танком российских войск. Он отметил, что работа машины будет полностью автоматизирована, для ведения огня экипажу будет достаточно приблизительно навести орудие на цель, при этом вручную прицеливаться не придётся.

Чемезов также напомнил, что в 2019 году на «Армату» были оформлены необходимые разрешительные документы для экспорта. При этом он выразил сожаление, что из-за отсутствия зарубежных выставок на фоне пандемии коронавируса пока нет возможности показать танк за границей.