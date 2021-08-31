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Шойгу рассказал об оснащении армии новой техникой

12:51, 31 августа 2021
Шойгу рассказал об оснащении армии новой техникой Сергей Шойгу Фото: mil.ru
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Вооружённые силы России в 2021 году получили более 15,5 тысячи новых и модернизированных образцов оружия и техники. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, слова которого приводит РИА Новости.

По словам главы ведомства, к концу года доля современной техники у российских военных должна составить 71,9%. Пока же в вооружённые силы поставлено свыше 15,5 тысячи нового и модернизированного вооружения, военной и специальной техники.

Ранее Шойгу заявил, что в России ведётся работа над увеличением дальности, точности и скорости гиперзвукового оружия, его адаптацией к новым носителям, а также над созданием единой пусковой установки для них. Также он сообщил, что в Вооружённых силах утверждён единый подход в разработке беспилотных летательных аппаратов, благодаря которому в 2021 году на вооружении будет состоять более двух тысяч таких аппаратов.

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