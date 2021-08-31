Шойгу рассказал об оснащении армии новой техникой

Вооружённые силы России в 2021 году получили более 15,5 тысячи новых и модернизированных образцов оружия и техники. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, слова которого приводит РИА Новости.

По словам главы ведомства, к концу года доля современной техники у российских военных должна составить 71,9%. Пока же в вооружённые силы поставлено свыше 15,5 тысячи нового и модернизированного вооружения, военной и специальной техники.