https://static.news.ru/photo/f8c3ba42-3b4c-11ea-8434-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Сербия заключили контракт на поставку батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», состоящую из шести единиц техники.

Контракт заключён в прошлом году на одну батарею. Началась его реализация, которая завершится в 2020 году, — передаёт РИА Новости слова источника в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

Как ранее писал NEWS.ru, НАТО в ближайшее время не примет на вооружение системы ПРО и ПВО, способные противостоять российским ракетным комплексам «Искандер-М», оснащённым ракетой 9М729.