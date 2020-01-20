Россия и Сербия заключили контракт на поставку батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», состоящую из шести единиц техники.
Контракт заключён в прошлом году на одну батарею. Началась его реализация, которая завершится в 2020 году, — передаёт РИА Новости слова источника в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Как ранее писал NEWS.ru, НАТО в ближайшее время не примет на вооружение системы ПРО и ПВО, способные противостоять российским ракетным комплексам «Искандер-М», оснащённым ракетой 9М729.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен