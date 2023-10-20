САУ «Коалиция-СВ» — новое поколение российской ствольной артиллерии

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

САУ «Коалиция»

Самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения широкого спектра целей как на линии фронта и в ближнем тылу противника, так и в глубине расположения врага. САУ способна эффективно уничтожать командные пункты, узлы связи, артиллерийские и минометные позиции, бронированную технику, в том числе танки, средства ПВО и ПРО, а также живую силу противника — как открыто расположенную, так и укрытую в полевых укреплениях.

Главная особенность «Коалиции-СВ» в том, что ее боевое отделение — башня с системами заряжания — необитаема. Экипаж из 3 человек находится в защищенной бронекапсуле и управляет огнем орудия с помощью электроники. Стрельба и процесс перезарядки «Коалиции-СВ» автоматизированны, что дает возможность высокого темпа стрельбы.

Самый интересный режим стрельбы этой САУ — «Шквал огня», при котором выстрелы идут в быстром темпе и с небольшими поправками в возвышении ствола. Поправки вводятся автоматически с помощью электронных баллистических вычислителей. В результате достигается практически одновременное попадание всех выпущенных снарядов в одну цель.

«Коалиция-СВ» может работать совместно с контрбатарейными комплексами «Рысь», «Зоопарк», «Ястреб», что делает ее эффективным инструментом контрбатарейной борьбы.