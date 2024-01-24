«Сармат», «Ярс», «Посейдон»: какого российского оружия боятся в США

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

PC-24 «Ярс»

В Министерстве иностранных дел России в ответ на обеспокоенность США заявили, что тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат» не повлияет на формулу стратегического уравнения с Вашингтоном. Это оружие называют самым мощным в мире, оно может обойти систему ПВО противника. Что известно об МБР «Сармат», какие еще стратегические ракеты и торпеды есть у России — в материале NEWS.ru.

Что известно о постановке «Сармата» на боевое дежурство

На этой неделе заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что постановка на боевое дежурство тяжелой межконтинентальной ракеты «Сармат» не окажет влияния на формулу стратегического уравнения с США, так как в отношении нее применялись механизмы, действовавшие в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Он подчеркнул, что, несмотря на выход России из ДСНВ, Москва продолжает придерживаться закрепленных в соглашении количественных уровней. По словам Рябкова, резких скачков по количеству вооружений не происходит, так как в стране избавляются от старых комплексов одновременно с постановкой на дежурство новых.

В декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что завершение работы по постановке «Сармата» на боевое дежурство — приоритетная задача на 2024 год.

Чем отличается «Сармат» от других стратегических ракет

Стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» позиционируется как преемник советских ракет Р-36М2 «Воевода», все еще находящихся на вооружении РВСН. В НАТО «Воеводы» прозвали SS-18 «Сатана». Американская сторона считала эту ракету самой опасной из-за того, что она могла нести большое количество разделяющихся боеголовок (10 штук мощностью по 750–800 килотонн тротилового эквивалента каждая). Последние Р-36М2 «Воевода» были выпущены еще в 1980-х годах, им неоднократно продлевали срок службы. Теперь их заменяют на более перспективный в современных условиях комплекс.

Фото: Roscosmos/Global Look Press Испытания РС-28 «Сармат»

«Сармат» — тяжелая многоступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета с жидкостным ракетным двигателем. В отличие от предшественника, в этом комплексе сделан упор не на количество и мощность забрасываемых к противнику зарядов, а на преодоление вражеской системы ПРО, чтобы заряды могли гарантированно достичь целей. В «Сармате» сохранена возможность пуска с 10 боеголовками мощностью по 750 кт.

МБР отличается от предыдущих ракет возможностью запуска гиперзвукового боевого блока «Авангард», который способен обойти ПРО противника, маневрируя на больших скоростях и с запредельными для ракет-перехватчиков перегрузками. Ранее носителями блока «Авангард» были тяжелые ракеты УР-100Н/УР-100Н УТТХ, но срок их службы подходит к концу.

В 2018 году в своем ежегодном послании президент России Владимир Путин раскрыл некоторые характеристики комплекса «Сармат». В частности, он сказал, что «у „Воеводы“ дальность — 11 тыс. километров, а у новой системы ограничений по дальности практически нет».

Как отмечал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в интервью изданию «Красная звезда», «Сармат» может выводить боеголовки через Северный и Южный полюсы, преодолевая любую ПРО.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 «Сармат»

Какие еще стратегические ракеты используют ВС РФ

Ракетный комплекс «Ярс» — еще одна относительно новая система российских войск стратегического назначения (РВСН). В начале 2024 года в Минобороны РФ сообщили, что перевооружение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь» на «Ярсы» в РВСН завершено.

«Ярс» — улучшенный вариант «Тополя-М». На вооружение РВСН он стал поступать еще в 2009 году. Часть тактико-технических характеристик этих ракетных комплексов является государственной тайной.

Также на вооружении находятся трехступенчатые ракеты морского базирования с жидкостными двигателями «Синева» и «Лайнер». Они могут нести до четырех боеголовок мощностью по 500 килотонн каждая. «Синева» и «Лайнер» предназначены для вооружения подводных лодок проекта 667БДРМ «Дельфин».

В октябре 2023 года Путин также сообщил об успешном проведении последнего испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Эта новость взволновала американские СМИ. В эфире CNN отметили, что система ПВО не может перехватить «Буревестник» и ракета имеет почти неограниченную дальность.

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press PC-24 «Ярс»

Почему США боятся российского «Посейдона»

«Посейдон» был задуман как подводный аппарат с возможностью несения ядерного заряда (ядерная торпеда). Он может работать в автоматическом режиме. Точные характеристики «Посейдона» не раскрываются. Как говорилось в официальных презентациях аппарата, запланированная глубина погружения у него составляет 1000 метров, а скорость под водой — до 60–70 узлов (100–130 км/ч).

В то же время военный эксперт капитан III ранга запаса Максим Климов пояснил NEWS.ru, что эта скорость — не предел. «Он даже и сто узлов выдать может. Дело в том, что двигательная установка у него основана на атомном реакторе, а если не стоит вопроса в сохранении ресурса — если мы пускаем торпеду, чтобы взорвать ее во вражеском порту, — то „котелок“ можно разогревать очень сильно, а турбина передаст всю эту мощность на винт. И там даже никакого эффекта кавитации не надо, просто на мощности реактора торпеда разгонится», — отметил Климов.

Задача «Посейдона» проста: дойти до берега противника и там по команде взорваться. Торпеда может нести заряд мощностью в две мегатонны, чего вполне хватит на уничтожение военно-морской базы или на загрязнение большого участка побережья радиоактивными водами.

Длина «Посейдона» может достигать 24 метров. Для транспортировки и запуска такого аппарата нужны специально оборудованные корабли и подводные лодки проекта 949А «Антей», в которых посадочные места находятся в пространстве между легким и прочным корпусами. Пока в России существует только БС329 «Белгород», которая сможет перевозить «Посейдон». Сообщалось о планах ввести еще две подлодки в боевой состав ВМФ РФ.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Океанская многоцелевая система «Посейдон»

Как будут развиваться стратегические вооружения в РФ

Военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош прогнозирует в беседе с NEWS.ru, что в ближайшие годы развитие стратегических сил ядерного сдерживания будет идти по двум основным направлениям. По его словам, первое — развитие и совершенствование боевых блоков, то есть придание им большей маневренности, уменьшение размеров.

«И второе направление — это улучшение защищенности наших ядерных сил. Защита позиционных районов шахтных пусковых установок, районов развертывания мобильных комплексов и пунктов базирования нашей стратегической авиации и наших стратегических подводных лодок. Для этого надо совершенствовать нашу ПРО как средство обеспечения ядерных сил», — подчеркнул Бартош.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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