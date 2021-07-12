Рогозин заявил, что «Сармат» станет основой ядерного щита России

Новая межконтинентальная ракета «Сармат», которую готовят к лётным испытаниям, станет основой российского ядерного щита на 30–40 лет. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе марафона «Новое знание».

Это «Сармат»... Эта ракета станет основой российского ядерно-космического щита, гарантией безопасности и нашего поколения, и будущих поколений лет 30–40, как минимум она будет защищать нашу страну, — заявил он в эфире.

Рогозин добавил, что лётные испытания ракеты стартуют уже в нынешнем году, после завершения наземных, и завершатся в 2022 году. Ожидается, что на вооружение в РВСН «Сармат» поступит в следующем году.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» была разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева. Как считают эксперты, ракета может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира через Северный или Южный полюсы.

Ранее Рогозин поделился содержанием плакатов, которые присутствуют на Красноярском машиностроительном заводе, где производят ракетный комплекс «Сармат».