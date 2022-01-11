Самолёты России и Белоруссии провели воздушное патрулирование вдоль границ

Российские и белорусские лётчики провели очередное совместное патрулирование. Как сообщило Минобороны Белоруссии в своём Telegram-канале, полёт был осуществлён на многоцелевых истребителях Су-30СМ. Таким образом ведомство ответило на рост военной активности в соседних государствах ЕС.

Белорусские и российские лётчики выполняют задачи по совместному патрулированию воздушных рубежей Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30СМ, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Москва и Минск решили увеличить cостав дежурных сил по ПВО и чаще облетать гоcударственную границу из-за участившихся «визитов» различных видов иноcтранной авиации вблизи рубежей Белоруссии. Это необходимо для предотвращения нарушения границы в воздушном пространстве, поясняли в белоруcском Минобороны.

Ранее стало известно, что три французских боевых самолёта пытались приблизиться к территориальным водам России над акваторией Чёрного моря. Навстречу были подняты российские истребители Су-27, сопровождавшие иностранные крылатые машины во время полёта на минимальном расстоянии.

Также сообщалось, что 11 декабря самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Екатеринбурга в Сочи, едва избежал столкновения с неопознанным воздушным судном над Чёрным морем. Пилоты изменили курс в 50 км от берега. На борту самолёта находились 160 пассажиров, в том числе 12 детей и шесть членов экипажа.