С-500 справится с гиперзвуковой ракетой США, уверен военный эксперт

До выхода полноценного продукта и принятия на вооружение гиперзвуковых ракет США нужно ещё около пяти лет. За это время Россия должна успеть завершить разработку комплексов С-500, которые способны перехватить американские ракеты. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

России нужно увеличить ассигнования в рамках гособоронзаказа на системы ПВО, способные гарантированно перехватывать цели такого класса. То есть нужно ускорить поставки в войска новейших систем ПВО 5-го поколения С-500, чтобы ко времени постановки на вооружение американских ракет мы были способны с уверенностью нейтрализовать эту потенциальную угрозу, — отметил эксперт.

Так он прокомментировал сегодняшние испытания гиперзвуковых ракет воздушного базирования, которые состоялись 27 сентября. По словам Коротченко, полный цикл испытаний и серийное производство займёт у американцев не меньше пяти лет, поэтому у России пока есть время.

На данный момент только у России есть на боевом дежурстве гиперзвуковые ракеты. Речь о «Кинжалах» и стратегических ракетах с гиперзвуковым ракетным блоком «Авангард». А на стадии испытаний сейчас гиперзвуковая ракета «Циркон».

Успешными испытаниями ракеты, созданной корпорацией Raytheon, похвастался Пентагон. На оружии установлен двигатель Northrop Grummann, работающий на смеси углеводородного топлива и воздуха. Запуск производился с самолёта.