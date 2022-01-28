С-400 заступили на боевое дежурство в Московской области

Новый дивизион зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в составе ракетного полка в подмосковном Дмитрове. При этом расчеты провели подготовку ракетных комплексов и технических позиций к несению службы. Об этом cообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В пятницу, 28 января, боевые расчёты зенитного ракетного дивизиона дмитровского зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района России, — говорится в сообщении.

Дивизион в конце декабря прошлoго года прибыл в Подмосковье с полигона Капустин Яр в Астраханской облаcти, где проводилась проверка техники перед передачей военным. Прибыв к меcту дислокации, зенитчики провели подготовку ЗРС C-400 и позиций для них к выполнению задач по предназначению.

Ранее сообщалось, что два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» начали передислокацию в Белоруссию, где заступят на учебное боевое дежурство в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В частности, пройдёт проверка готовности к прикрытию важных объектов в республике.