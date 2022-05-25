Румыния вернёт в строй истребители полувековой давности

Фото Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

Минобороны Румынии сообщило, что на год вернёт в эксплуатацию истребители МиГ-21 Lancer. Отмечается, что самолёты, разработанные в 1950-х годах и последний раз модернизированные в 2000-х, будут сняты с вооружения после 15 мая 2023 года. В ведомстве добавили, что им на смену будут поставлены из Португалии американские F-16, пишет РИА Новости.

Власти страны также планируют приобрести у Норвегии 32 F-16, которые выводятся из эксплуатации. Устаревшие МиГ-21 будут нести постоянную боевую службу в подразделениях воздушной полиции, а также будут использованы для лётной подготовки пилотов. Советский истребитель третьего поколения МиГ-21 совершил первый полёт в 1956 году. Он стал впоследствии самым массовым истребителем в истории мировой авиации.

Доктор военных наук Константин Сивков ранее заявил, что основная часть исправных украинских боевых самолётов и вертолётов была уничтожена в первые дни военной спецоперации. По словам эксперта, находящиеся в воздухе единичные летательные аппараты военно-воздушных сил Украины не могут существенно повлиять на ход событий. Он назвал «глупостью» попытки Киева вводить в эксплуатацию неисправную технику.