https://static.news.ru/photo/6bb8ffe8-1e34-11ea-a259-fa163e074e61_660.jpg РЛК «Небо-М» Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Силы радиотехнических войск (РТВ) смогли обнаружить более 50 сложных воздушных целей в ходе учений. Целью тренировок было отражение массированного воздушного удара с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Воздушно-космических сил России (ВКС РФ).

Подразделения радиотехнических войск отработали задачи по отражению массированного ракетного авиационного удара условного противника в московской зоне ответственности противовоздушной обороны, — процитировали сообщение в ТАСС.

Отмечается, что более 50 целей совершали полёт в разном направлении и с разной скоростью. Благодаря расчётам радиолокационного комплекса «Небо-М», радиолокационной станции (РЛС) «Подлёт» и управлению командного пункта радиотехнического батальона подразделение сумело обнаружить различные цели: баллистические, аэродинамические, высокоскоростные, а также низколетящие, отметила пресс-служба ВКС.

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