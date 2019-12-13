Силы радиотехнических войск (РТВ) смогли обнаружить более 50 сложных воздушных целей в ходе учений. Целью тренировок было отражение массированного воздушного удара с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом
Подразделения радиотехнических войск отработали задачи по отражению массированного ракетного авиационного удара условного противника в московской зоне ответственности противовоздушной обороны, — процитировали сообщение в ТАСС.
Отмечается, что более 50 целей совершали полёт в разном направлении и с разной скоростью. Благодаря расчётам радиолокационного комплекса «Небо-М», радиолокационной станции (РЛС) «Подлёт» и управлению командного пункта радиотехнического батальона подразделение сумело обнаружить различные цели: баллистические, аэродинамические, высокоскоростные, а также низколетящие, отметила пресс-служба ВКС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что западные авиационные ресурсы засекли беспилотник США RQ-4A Global Hawk около южного и юго-западного побережья Крыма.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен