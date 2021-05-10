Системы залпового огня «Торнадо-С» получат новые высокоточные ракеты

https://static.news.ru/photo/adefcaee-b236-11eb-92fb-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Новые высокоточные управляемые ракеты калибра 300 мм с головкой самонаведения разрабатываются для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», рассказал РИА Новости источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

В данный момент ведутся научно-исследовательские работы по этому направлению. По словам собеседника агентства, новая ракета получит комбинированную головку самонаведения (ГСН) — впервые для боеприпасов РСЗО.

Для наведения на цель ракета будет использовать тепловизионный и телевизионный каналы наведения, а также дополнительную полуактивную лазерную систему, — сообщил источник.

В ближайшее время ГСН для новой ракеты пройдёт стендовые испытания. Предполагается, что новый боеприпас обеспечит высокоточное поражение важных малоразмерных целей с хорошей защитой (командные пункты, узлы связи, долговременные постройки военно-промышленной инфраструктуры). Собеседник агентства отметил, что будет реализована возможность уничтожения ограниченно подвижных и малоконтрастных целей в любую погоду.

По данным из открытых источников, российские РСЗО уже оснащаются управляемыми ракетами с инерциально-спутниковой системой наведения. Однако эти боеприпасы не имеют ГСН.

РСЗО «Торнадо» призвана заменить в ВС России реактивные системы «Град» и «Смерч». Вариант «Торнадо-Г» оснащается ракетами калибра 122 мм, «Торнадо-С» — 300 мм.

Ранее стало известно, что военные США намерены увеличить дальность ракет-убийц Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое — с 500 км до 1600 км. Американский генерал Джон Рафферти заявил, что ракета PrSM класса «земля — земля» способна уничтожить российскую систему С-400. По его словам, уже успешно прошли первые испытания ракеты, через несколько лет начнётся серийное производство.