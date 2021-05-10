Системы залпового огня «Торнадо-С» получат новые высокоточные ракеты

Новые высокоточные управляемые ракеты калибра 300 мм с головкой самонаведения разрабатываются для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», рассказал РИА Новости источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
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Для наведения на цель ракета будет использовать тепловизионный и телевизионный каналы наведения, а также дополнительную полуактивную лазерную систему, — сообщил источник.
В ближайшее время ГСН для новой ракеты пройдёт стендовые испытания. Предполагается, что новый боеприпас обеспечит высокоточное поражение важных малоразмерных целей с хорошей защитой (командные пункты, узлы связи, долговременные постройки военно-промышленной инфраструктуры). Собеседник агентства отметил, что будет реализована возможность уничтожения ограниченно подвижных и малоконтрастных целей в любую погоду.
По данным из открытых источников, российские РСЗО уже оснащаются управляемыми ракетами с инерциально-спутниковой системой наведения. Однако эти боеприпасы не имеют ГСН.
РСЗО «Торнадо» призвана заменить в ВС России реактивные системы «Град» и «Смерч». Вариант «Торнадо-Г» оснащается ракетами калибра 122 мм, «Торнадо-С» — 300 мм.
Ранее стало известно, что военные США намерены увеличить дальность ракет-убийц Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое — с 500 км до 1600 км. Американский генерал Джон Рафферти заявил, что ракета PrSM класса «земля — земля» способна уничтожить российскую систему С-400. По его словам, уже успешно прошли первые испытания ракеты, через несколько лет начнётся серийное производство.