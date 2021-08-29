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Ростех завершил поставку гаубиц «Акация» в Белоруссию

10:12, 30 августа 2021
Ростех завершил поставку гаубиц «Акация» в Белоруссию Фото: mil.ru
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Завод «Уралтрансмаш», входящий в комплекс предприятий компании «Ростех», завершил поставку модернизированных самоходных гаубиц 2С3М «Акация» в Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выполнен ремонт артиллерийской части и противооткатного устройства, а также проведена модернизация двигателя и кузова самоходок, — говорится в официальном заявлении гендиректора АО «Уралтрансмаш» Дмитрия Семизорова.

152-миллиметровая самоходная гаубица 2С3М «Акация» используется в качестве оружия для уничтожения артиллерии, миномётов, других огневых средств противника, уничтожения танков, самоходных орудий и другой бронированной техники, подавления тылов и органов управления войсками, разрушения полевых, а также долговременных оборонительных сооружений.

Ранее Ростех поставил российским военным первую партию танков Т-14 «Армата».

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