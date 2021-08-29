Ростех завершил поставку гаубиц «Акация» в Белоруссию

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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что по итогам модернизации зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» его эффективность в борьбе с беспилотниками увеличится примерно на треть. Об этом глава Минобороны сообщил в интервью телеканалу «Россия 1» (ВГТРК).

Это не только новый «Панцирь», <...> у которых существенно увеличена дальность их обнаружения от беспилотных летательных аппаратов и воздействия на них. Назову так, на 30% увеличили, — сказал Шойгу. Также...