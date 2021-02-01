Ростех создаст ракетный комплекс «Гермес 2.0» повышенной мощности

https://static.news.ru/photo/bd4566c6-01b5-11ea-b06a-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Новый ударный комплекс «Гермес 2.0» планирует создать холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Помимо прочего, он будет оснащён более скоростной и мощной ракетой. Об этом рассказал индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

В настоящее время базовая версия комплекса «Гермес» проходит демонстрационные испытания для Минобороны на полигоне Капустин Яр. Новый же комплекс имеет большой потенциал для дальнейшего совершенствования, отметил Оздоев.

В связи с этим планируется опытно-конструкторская работа, которая предусматривает повышение боевого могущества ракеты в 2–2,5 раза и увеличение скорости её полёта. Это будет версия комплекса «Гермес 2.0», — приводит слова Оздоева РИА Новости .

Индустриальный директор напомнил, что базовую версию представили летом минувшего года.

Возможности комплекса отвечают самым современным требованиям: система наведения автономна и работает по принципу «выстрелил и забыл», а мультиплатформенность позволяет устанавливать его не только на бронетехнику и корабли, но и на ударные беспилотники, — рассказал Оздоев.

Что касается ракеты, то в базовой версии она набирает максимальную скорость 1300 метров в секунду и имеет осколочно-фугасную боевую часть в 28 км. Установку можно использовать для поражения надводных, сухопутных и летательных целей.

«Гермес» может монтироваться на любое автомобильное шасси среднего или крупного тоннажа.

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