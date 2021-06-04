Ростех создал новое средство защиты техники от высокоточного оружия

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (АО «ЦНИИТОЧМАШ», входит в структуры Ростеха) спроектировал новый боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.
Боеприпас калибра 76-мм
В перспективе разработку можно применять в составе оборонительного вооружения существующих и разрабатываемых образцов бронетехники в любых погодных условиях. Изделие впервые покажут военным на форуме «Армия-2021», госиспытания должны завершится в 2021 году. Отличие новинки от существующих аналогов в увеличенной в полтора раза плотности комбинированной завесы, что позволяет бороться с системами лазерного, оптического, теплового и радиолокационного наведения.
Ранее стало известно о создании в России системы «воздушного минирования», которая послужит в качестве меры противодействия деятельности разведывательных беспилотников.