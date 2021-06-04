Ростех создал новое средство защиты техники от высокоточного оружия

https://static.news.ru/photo/57436488-c511-11eb-b744-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (АО «ЦНИИТОЧМАШ», входит в структуры Ростеха) спроектировал новый боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

Боеприпас калибра 76-мм весит 2,8 кг. При возникновении угрозы бронетехнике он выстреливается в направлении, откуда исходит опасность, и создаёт завесу из аэрозольно-дипольных помех, способную «ослепить» системы наведения высокоточного оружия.

В перспективе разработку можно применять в составе оборонительного вооружения существующих и разрабатываемых образцов бронетехники в любых погодных условиях. Изделие впервые покажут военным на форуме «Армия-2021», госиспытания должны завершится в 2021 году. Отличие новинки от существующих аналогов в увеличенной в полтора раза плотности комбинированной завесы, что позволяет бороться с системами лазерного, оптического, теплового и радиолокационного наведения.

Ранее стало известно о создании в России системы «воздушного минирования», которая послужит в качестве меры противодействия деятельности разведывательных беспилотников.