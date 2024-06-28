Ростех показал пистолет-пулемет ПП-2000 в необычном образе Ростех показал пистолет-пулемет ПП-2000 в образе росомахи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ростех в своем Telegram-канале показал пистолет-пулемет ПП-2000 в образе росомахи. Новинку госкорпорация показала в рамках арт-проекта «Боевые монстры Ростеха».

ПП-2000 — свирепая карманная росомаха для решения спецзадач, — говорится в сообщении.

Хищника для образа оружия выбрали в ходе голосования. В Ростехе напомнили, что росомахи обитают в сибирских и дальневосточных лесах. Животные отличаются бесстрашием и выносливостью, что можно сказать и о ПП-2000, подчеркнули в госкорпорации.

Ранее в Ростехе сообщили, что российские специалисты разработали нового универсального боевого робота, получившего название «Импульс-М». Техника использует гусеничную платформу и вскоре примет участие в испытательных стрельбах из установленного на ней противоракетного комплекса.

В длину устройство не превышает двух метров. Дрон способен перевозить груз массой около тонны по горизонтальной поверхности. При уклоне в 30 градусов его грузоподъемность составляет 500 кг. На прицепе робот может тянуть до полутора тонн.

До этого на выставке HeliRussia 2024 в Москве конструкторское бюро «Стратим» представило специализированный дрон-бомбардировщик «Голубь». По словам представителей компании, первые дроны уже прошли испытания в зоне СВО и показали хорошие результаты.