https://static.news.ru/photo/9094beba-c8a8-11e9-93b2-fa163e074e61_660.jpg Ми-24П Фото: MOD Russia/Global Look Press

Госкорпорация «Ростех» представила на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолёт Ми-24П-1М.

Боевая машина предназначена для огневой поддержки с воздуха сухопутных войск и уничтожения бронетанковой техники противника. Особенностями вертолёта являются способность перевозить личный состав с вооружением, возможность транспортировки раненых с поля боя, а также грузов.

Усовершенствованная модель вертолёта снабжена современным унифицированным пилотажным прицельно-навигационным комплексом, новой системой электроснабжения, бортовым комплексом обороны и полноценным автопилотом. Вооружение боевой машины расширено управляемыми ракетами разных типов.

Ми-24П-1М обладает улучшенными техническими и боевыми характеристиками и по своей эффективности не уступает современным вертолётам последнего поколения, отмечается в пресс-релизе Ростеха.

Ранее News.ru писал, что на МАКС-2019 был показан вертолёт люкс-класса, созданный в стиле Aurus на базе «Ансат». Он способен перевозить до пяти пассажиров.