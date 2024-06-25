Ростех наделит разведстанцию «ПОСТ-ЗМ» новыми возможностями Ростех модернизирует разведстанцию «ПОСТ-ЗМ»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ростех работает над расширением функционала станций радиотехнической разведки «ПОСТ-ЗМ», сообщила пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале. Как отмечается, в результате также будет повышена надежность изделий, способных обнаруживать воздушные, наземные и морские цели.

НИИ «Вектор» нашего холдинга «Росэлектроника» ведет работу по модернизации станций радиотехнической разведки «ПОСТ-3М». В результате будут расширены функциональные возможности и повышена надежность изделий, — говорится в сообщении.

Основным преимуществом станции является круговой обзор в 360 градусов. Аппаратура мгновенно считывает «почерк» военной техники. Данные радиотехнической разведки позволяют заблаговременно предупреждать командование об угрозах безопасности и своевременно их парировать.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали нового универсального боевого робота, который получил название «Импульс-М». Техника использует гусеничную платформу и вскоре примет участие в испытательных стрельбах из установленного на ней противоракетного комплекса.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки на передовую современных вооружений, включая БПЛА, будут наращиваться. При этом глава государства пообещал, что в стране будут работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружений и техники, которые массово идут в серийное производство.