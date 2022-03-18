Россия рассмотрит возможность приобретения Индией ЗРС C-500

Россия сохраняет за Индией право на закупку зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-500, сообщил посол РФ в Индии Денис Алипов. Москва готова изучить вопрос приобретения республикой данных комплексов, если у неё будет такая заинтересованность. В данный момент ни о каких конкретных разговорах речь не идёт, передаёт ТАСС.

Я могу подтвердить, что если со стороны Индии будет проявлена заинтересованность в приобретении систем С-500, то с нашей стороны такое пожелание будет самым внимательным образом изучено и рассмотрено, — заявил Алипов.

Также дипломат подчеркнул, что поставки ракетных систем С-400 в Индию идут своим чередом. Алипов уточнил, что никакие санкции не повлияют на доставку российских вооружений Нью-Дели.

Помимо этого, Алипов заверил, что ситуация вокруг Украины не повлияет на военно-техническое сотрудничество (ВТС) между Индией и Россией. По словам посла, обновлённая программа по ВТС рассчитана на 10 лет, до 2031 года.

В мае 2021 года военный эксперт Игорь Коротченко допустил, что Россия может отправить на экспорт новейшие зенитно-ракетные системы C-500. Специалист подчеркнул, что ЗРК, не имеющий аналогов в мире, будет поставляться только ограниченному кругу государств.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российская система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации военно-политического блока.