Россия впервые применила на учениях боевые роботы «Уран-9» и «Нерехта»

На совместных с Белоруссией учениях «Запад-2021» Россия впервые использовала ударные роботы «Уран-9» и «Нерехта» в боевых порядках. «Уран-9» действовали в составе обороняющихся подразделений, «Нерехта» использовались для разведки и огневой поддержки. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.

В ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа учения «Запад-2021» на полигоне Мулино в боевых порядках общевойсковых подразделений при ведении обороны были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта», — заявили в Минобороны.

«Ураны-9» вели огонь из ракетных комплексов «Атака», реактивных пехотных огнемётов, 30-мм пушек и пулемётов. Роботы «Нерехта» вооружены 12,7-мм пулемётом «Корд» и 30-мм гранатометом АГ-30М. Они могут корректировать огонь, доставлять снаряжение и боеприпасы.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» начались 10 сентября одновременно на 14 военных полигонах. В рамках этих учений армии двух стран проверят боеспособность своего вооружения, а также отработают сценарии для защиты безопасности Союзного государства от внешних угроз.