Россия восстановила заброшенную советскую лабораторию в Арктике

https://static.news.ru/photo/2205e778-45c3-11eb-8967-fa163e074e61_660.jpg Фото: сайт ЦНИИточмаш

Специальная лаборатория в Арктике для испытаний гранатомётного и малокалиберного стрелково-пушечного оружия в экстремальных условиях, закрытая после развала СССР, вновь заработала.

Восстановлением объекта занимались специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, передаёт РИА Новости. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, входящего в Ростех.

На полигоне ЦНИИточмаша завершена аттестация испытательных камер лабораторного корпуса, — заявили в организации.

Лаборатория была построена для испытаний разного вида оружия, в частности специального гранатомётного и мелкокалиберного пушечного калибром до 30 мм. Оружие в лаборатории проверяется в экстремальных условиях — при температуре от -60 до +60 градусов, дожде и т. д. После распада Советского Союза базу прекратили финансировать. За эти годы она пришла в негодность, а оборудование устарело.

Ранее NEWS.ru писал о том, что испытания новейшего российского транспортно-боевого вертолёта Ми-8АМТШ-ВН прошли успешно. В результате военная техника подтвердила свой статус летающей боевой машины десанта (БМД). Об этом в разговоре с журналистами сообщил информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.