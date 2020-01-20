https://static.news.ru/photo/9c618d06-3b88-11ea-a9df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новый оборонный заказ

Генштаб Вооружённых сил РФ решил в два раза увеличить в Арктике число радиолокационных станций (РЛС) «Резонанс-Н», способных обнаруживать гиперзвуковые цели.

Генштаб принял решение развернуть на севере России, кроме пяти уже заказанных, ещё пять РЛС «Резонанс-Н», способных обнаруживать гиперзвуковые цели, — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, в этом случае всё северо-восточное ракетоопасное направление будет прикрыто.

Российские «резонансы» используют принцип резонанса волн, что позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, и гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 скоростей звука.

Как писал NEWS.ru, Минобороны США подписало контракт на $31,9 млн по созданию гиперзвукового ударного ракетного вооружения для сухопутных войск. Разрабатывать и создавать ракету с ускорителем и планирующим боевым блоком будет концерн Lockheed Martin. Новая ракета будет способна преодолеть современную систему ПВО противника и быстро уничтожить важные цели. Испытательный полёт OpFires запланирован на 2022 год. Ракета будет способна быстро поражать цели с позиций, которые невозможно заранее предсказать.