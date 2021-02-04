Россия успешно испытала экспортную ракету «воздух — воздух»

https://static.news.ru/photo/f453cf5e-66e5-11eb-88b3-96000091f725_660.jpg Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org

Новая российская экспортная ракета класса «воздух — воздух» РВВ-БД большой дальности успешно прошла испытания. Об этом сообщили в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

РВВ-БД — это ракета большой дальности, предназначенная для ликвидации летательных аппаратов всех видов в любое время суток и на фоне как земли, так и воды. Её можно применять с многоканальным обстрелом. Дальность пуска по некоторым видам целей достигает 200 км, общая масса — 60 кг, сообщает сообщает газета ГосМКБ «Вымпел» (является частью корпорации «Тактическое ракетное вооружение», КТРВ).

Конструкторско-инженерной документации изделия присвоена литера «01». Чертежи были переданы в АО «КТРВ» для налаживания серийного производства.

Ракета разрабатывалась с конца 80-х годов. Её последняя модификация для армии РФ принята на вооружение в 2014 году. Назначенный срок службы изделия — восемь лет. Назначенный ресурс при неограниченном количестве взлётов-посадок с ВВП с бетонным покрытием — 50 лётных часов. Время непрерывной работы аппаратуры в полете под самолётом-носителем — три часа.

Как писал NEWS.ru, журналисты американского журнала Military Watch пофантазировали, какими будут российские боевые самолёты будущего. По их мнению, МиГ-41 объединит в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31 и технологии нового поколения, что сделает его серьёзной угрозой для спутников врагов. Далее авторы статьи перечислили гипотетические модели, характеристики которых основаны на представлении журналистов о модернизации существующей военной авиации.