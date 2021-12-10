Россия уничтожит ВСУ за 30 минут, признал глава военной разведки Украины

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что без помощи западных сил ВСУ не выдержит больше 30-40 минут при нападении России. Военные не смогут отразить нападение, а ракеты, которые потенциально может пустить Россия, уничтожат большую часть вооружённых сил, пишет The New York Times.

К сожалению, на данном этапе Украина должна быть объективной. Без поддержки западных сил у нас нет достаточных военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения России, если оно начнётся, - отметил Буданов.

Он предположил, если Россия всё же решит напасть на Украину, она начнёт с авиаударов и ракетных обстрелов. Будут уничтожены склады с боеприпасами, а военные формирования выведены из строя. Штаб при таком раскладе не сможет координировать оборону и снабжать фронт. Фронтовые командиры останутся без связи и будут вынуждены сами командовать, пока не закончатся патроны. Однако без доставки резервов не выстоит ни одна армия в мире, подвёл итог военачальник.

Ранее читатели британской газеты The Times прокомментировали слова министра обороны страны Бена Уоллеса о том, что армии следует быть готовой к ведению войны в условиях Арктики из-за «активности России» в регионе. По мнению политика, военные должны научиться выживать при температурах до минус 40 градусов.