Россия тестирует в Чёрном море новейшую систему слежения

https://static.news.ru/photo/1f769fe0-4030-11eb-ae52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В акватории Чёрного моря проводится тестирование новейшей системы автоматического освещения надводной обстановки. Она была разработана Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи (НИИДАР).

Минобороны РФ неоднократно сообщало о заходах в Черное море разведывательных и боевых кораблей НАТО, в том числе ударных эсминцев США с крылатыми ракетами на борту. В отдельных случаях западные суда пытались приблизиться к территориальным водам РФ, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы организации.

В институте отмечают, что новый комплекс получил название «Стратегия». Сейчас ведётся мониторинг надводной обстановки на Чёрном море. Используются спутниковые и наземные автоматические информационные системы, а также данные радиолокационных станций и внутренний каналы передачи объектовой информации флота. Помимо этого, сообщается, что комплекс собирает информацию от загоризонтных радаров, которые могут засекать цели на расстоянии в несколько сотен километров.

Данные о принадлежности кораблей, которые заходят в черноморские воды, обрабатываются автоматически. Также система определяет параметры цели и отслеживает приближение судов к границам или закрытым районам. Кроме того, предусмотрена возможность двухстороннего взаимодействия с источниками данных.

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