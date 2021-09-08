Россия станет экспортировать ракету — убийцу командных пунктов

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Лёгкий колёсный танк «Спрут-СДМ1», который планирует создать корпорация «Ростех», больше подойдёт не для российской армии, а для спецслужб, которые борются в городах с вооружёнными террористическими организациями. Такое мнение «ПолитЭксперту» высказал подполковник запаса Владимир Язиков.

Он также считает, что колёсный танк может пойти на экспорт, например в страны, в которых идут военные столкновения. Язиков отметил, что сейчас можно наблюдать, что военная техника стала чаще применяться...