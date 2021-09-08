Россия станет экспортировать ракету — убийцу командных пунктов
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:16, 09 сентября 2021
Фото: mil/vk.com
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Россия до конца 2021 года продаст иностранному заказчику первую партию новейших авиационных бетонобойных ракет Х-59МКМ. Их уникальность заключается в способности уничтожать среди прочего защищённые подземные пункты управления противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-дипломатической сфере.
Пробивать бетонные перекрытия или слои земли, за которым скрыт военный объект противника ракете позволяет наличие мощного многокомпонентного кумулятивного предзаряда.
Первая серийная партия новейших ракет класса «воздух — поверхность» Х-59МКМ поступит иностранному заказчику до конца этого года, сейчас проводятся финальные испытания продукции, — пояснил собеседник агентства.
Масса основной боевой части ракеты составляет 320 кг. Х-59МКМ оснащена инерциальной системой управления со спутниковой коррекцией, добавил источник агентства.
Ранее стало известно, что на полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли учебные стрельбы, в ходе которых российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» уничтожил все цели. В ходе учений были уничтожены высокоскоростные манёвренные средства воздушного нападения условного противника в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия.