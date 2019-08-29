https://static.news.ru/photo/e2f4a932-ca64-11e9-a1eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Российские предприятия создают противопожарную авиабомбу массой 250 кг. Её планируют сбрасывать с беспилотников на очаги возгораний, рассказал представитель разработчиков Сергей Богатиков.

Похожий снаряд уже имеется в арсенале огнеборцев, но весом в 500 кг. Новое средство ликвидации пламени является порошковым огнетушителем, работающим на площади свыше 500 кв. м, пишет ТАСС .

Мы предлагаем создать некую группировку беспилотников, которая будет работать в этом направлении [тушении пожаров] по всей стране, — пояснил Богатиков.

Одним из производителей противопожарных авиабомб в РФ является НПО «Базальт» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Ранее News.ru сообщал, что вице-премьер РФ — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что освоение лесов поможет в борьбе с пожарами.

По его словам, в настоящее время правительство выделяет серьёзные средства для профилактики этой проблемы, однако нужно воздержаться от оптимистичных оценок, так как полностью прекратить лесные возгорания не получится.