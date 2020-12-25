Россия расширила действие ДСНВ на гиперзвуковую систему «Авангард»

https://static.news.ru/photo/8e3c0cb2-46b1-11eb-b896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Москва добровольно расширила действие Договора о стратегических наступательных вооружениях на гиперзвуковую систему «Авангард». Об этом рассказал глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Сделано это было в духе доброй воли, несмотря на ряд вопросов правового характера, возникающих в том числе в отношении неконструктивных подходов США к контролю над подобными системами. Эти вопросы еще предстоит урегулировать. В целом мы открыты к обсуждению данной проблематики и в многосторонних форматах, — цитирует Ермакова РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова учитывать в ДСНВ системы «Авангард» и «Сармат», но ряд других комплексов, в том числе «Посейдон» и «Буревестник», под действие договора не подпадают.

Договор СНВ-3 между РФ и США вступил в силу с 5 февраля 2011 года. Документ предусматривает сокращение ядерных арсеналов, через семь лет и в дальнейшем суммарное количество вооружений не должно превышать 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжёлых бомбардировщиках, в также 1550 боеголовок и 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок. К настоящему времени СНВ-3 является единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном, срок действия договора истекает 5 февраля 2021 года.

Как сообщал NEWS.ru, посольство России в США обратилось к Вашингтону с призывом до 5 февраля 2021 года продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).