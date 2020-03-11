https://static.news.ru/photo/b790524c-632e-11ea-9a71-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Продолжающиеся государственные испытания корабельного ракетного комплекса «Циркон» включают в себя пуски гиперзвуковой ракеты из подводного положения с субмарины «Северодвинск».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Агентство отмечает, что прежде планировались стрельбы с головной подлодки усовершенствованного проекта 885М «Казань», но её испытания затягиваются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны назвало корабли, способные применять гиперзвуковые «Цирконы». Смогут брать на вооружение новейшие ракеты модернизируемые для Тихоокеанского флота России большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» и атомная подлодка «Иркутск». Об этом рассказал замминистра обороны России Алексей Криворучко.