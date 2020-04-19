Россия продолжает разрабатывать ракету «Сармат», несмотря на пандемию

https://static.news.ru/photo/1d4b7976-8266-11ea-9842-fa163e074e61_660.jpg Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Роскосмос» продолжает работу по созданию ракеты «Сармат», несмотря на эпидемию коронавируса. Глава корпорации Дмитрий Рогозин объяснил невозможность остановить работу, так как, в отличие от ведущих зарубежных космических агентств, его компания занимается военным космосом.

Мы физически не можем остановить предприятия, которые сейчас работают над созданием самых современных боевых ракетных комплексов. И подготовка к лётным испытаниям „Сармата“ идёт по плану. Мы не снижаем темп работы, — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ракеты «Сармат» призваны заменить советские ракеты Р-36М2 «Воевода». В отличие от Р-36М, в концепции нового комплекса делается акцент не на максимальный вес забрасываемых боеголовок, а на доставку пусть меньшего их числа, но по таким траекториям и такими способами, которые существенно затрудняют их уничтожение.

В 2018 году президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию официально объявил, что американские системы ПРО бессильны перед «Сарматом». В видеоролике, демонстрирующем действие ракеты, боеголовка была запущена в сторону США. Российские информагентства тогда сказали, что она может уничтожить штат Техас. В Америке на это отреагировали с юмором, писал NEWS.ru.