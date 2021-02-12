Россия примет на вооружение «подлодку сверхдержавы», вызывающую цунами

https://static.news.ru/photo/93ccb290-6e01-11eb-8039-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Львов/РИА Новости

Министерство обороны России готовится принять на вооружение атомную подводную лодку «Белгород» проекта 09852, являющуюся самой длинной субмариной в мире.

Длина судна составляет 180 метров. Данную субмарину можно считать последней подводной лодкой ушедшей сверхдержавы — хотя АПЛ официально была заложена уже после распада Советского Союза, 24 июля 1992 года, однако фактически её строительство началось раньше, передают «Известия».

Издание отмечает, что «Белгород» станет первым штатным носителем ядерных торпед «Посейдон», при помощи которых может быть нанесён ответный ядерный удар по территории вероятного противника в случае, если он нападёт первым.

Наибольшая плотность населения и наиболее крупные города и промышленные центры расположены вблизи береговой черты. Ядерный взрыв огромной мощности у территории противника, кроме самих поражающих факторов, вызовет ещё и цунами, — говорится в публикации.

Уточняется, что кроме «Посейдонов» подлодка может получить автономный необитаемый аппарат «Клавесин-2Р-ПМ», а также атомные глубоководные станции наподобие АС-31 «Лошарик».

Ранее руководитель судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков заявил, что первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвёртого поколения проекта 677 «Лада» вооружат крылатыми ракетами «Калибр». Он добавил, что лодки «Кронштадт» и «Великие Луки», вторая и третья по счёту в проекте 677, находятся в различной степени строительства уже свыше 15 лет. Их передача ВМФ запланирована на 2022 год. Головная подводная лодка «Санкт-Петербург», вооружённая только минным и торпедным оружием, пополнила флот в 2010 году, писал NEWS.ru.