https://static.news.ru/photo/e7366976-dd0c-11e9-af4c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу на полигоне Мулино Фото: мультимедиа.минобороны.рф

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что по итогам боевых действий в Сирии были доработаны около 300 типов вооружения, а 12 образцов, которые считались перспективными, уже сняли с производства.

По итогам боевых действий в Сирии у нас, естественно, был проведён большой разбор полётов, и не один, и не десять. Около 300 типов вооружения были доработаны с учётом сирийского опыта, а 12 образцов, которые считались перспективными, мы просто сняли с производства и с вооружения, — рассказал Шойгу в интервью «МК».

Министр также сообщил, что «через Сирию прошли» практически 90% российских военных лётчиков, а также командиры полков, бригад, дивизий, командующие армиями и войсками военных округов, руководители из Минобороны, преподаватели высших военных учебных заведений страны.

В Сирии нам надо было учиться воевать по-новому. И мы этому научились, — подчеркнул Шойгу.

Как писал News.ru, острые противоречия между Москвой и Тель-Авивом, связанные с израильскими атаками в Сирии, сохраняются. Россия за прошедший год предотвратила как минимум три атаки ВВС ЦАХАЛ в Сирии: в районе горы Кассион, в городе Эль-Кунейтра и в Латакии. Предполагается, что эти инциденты стали одной из главных и наиболее острых тем переговоров Путина и Нетаньяху во время визита последнего в Сочи 12 сентября. Израильский премьер, впрочем, в ходе публичной части встречи говорил о тесном сотрудничестве военных двух стран, а не о противоречиях.