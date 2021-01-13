Россия построит секретную базу для «оружия Судного дня»

https://static.news.ru/photo/1ce18042-5651-11eb-a20b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия в июне 2022 года завершит строительство береговой базы ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», прозванных «машинами Судного дня».

Береговая база предназначена для обслуживания и хранения «нового стратегического оружия сдерживания». На соответствующем объекте «Посейдоны» будут готовить к боевым дежурствам и пускам, передают «Известия».

Местонахождение береговой базы не раскрывается.

Уточняется, что первым штатным носителем «Посейдонов» будет атомная подводная лодка (АПЛ) К-329 «Белгород» проекта 09852.

Ранее американский журналист Марк Эпископос оценил смертоносные возможности российского тяжёлого ракетного подводного крейсера проекта 941 «Акула». По мнению военного эксперта, субмарина является «машиной Судного дня». Она считается самой крупной из когда-либо созданных, её водоизмещение составляет 48 тысяч тонн. Прочность субмарине придаёт особая конструкция и титановый корпус.

Отмечается, что подлодка во времена СССР десятилетиями служила ведущим кораблём в своём классе. Проект 941, придуманный в конце холодной войны, по замыслу инженеров должен был составить серьёзную конкуренцию американской стратегической атомной подводной лодке третьего поколения «Огайо». На её борту можно одновременно разместить сразу 20 твердотопливных баллистических ракет Р-39, каждая из которых может нести десять 100-килотонных ядерных боеголовок.

Как отметил Марк Эпископос, задача «Акулы» — спрятаться под арктической ледяной шапкой, откуда отследить, а затем всплыть на поверхность для нанесения ядерного удара по инфраструктуре США или Западной Европы. Эксперт уверен, что в случае начала военного противостояния подводная лодка унесла бы жизни миллионов людей всего за несколько минут. Именно поэтому она является «машиной Судного дня», писал NEWS.ru.