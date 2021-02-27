Фото ударного беспилотника «Аргумент» появились в Сети

https://static.news.ru/photo/9286aebe-78fa-11eb-b200-96000091f725_660.jpg Фото: dambiev.livejournal.com

Конструкторское бюро «Современные авиационные технологии» предложило создать ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) АР-10 «Аргумент». Его предполагается сконструировать на основе лёгкого реактивного учебно-тренировочного самолёта СР-10.

Слайды с презентации обнародовал в LiveJournal пользователь @dambiev.

Как следует из материалов, длина АР-10 «Аргумент» составит 9,7 метра, размах крыла — 8,4 метра, высота на стоянке — 3,4 метра. Максимальная взлётная масса летательного аппарата заявлена в 3,85 тысячи килограммов, крейсерская скорость — до 800 километров в час, а дальность полёта — до 1,3 тысячи километров.

Внутрифюзеляжный отсек БПЛА имеет длину 4,4 метра. Отмечается, что это позволит размещать там высокоточную авиационную ракету Х-38 класса «воздух — поверхность».

Ранее, как писал NEWS.ru, группа компаний «Калашников» представила на международной оружейной выставке в ОАЭ новый беспилотник-конвертоплан ZALA VTOL. Аппарат может применяться в спасательных операциях и для проведения мониторинга.