Россия планирует десятки стрельб гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Российские военные в рамках государственных испытаний проведут более десяти запусков новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон». Стрельбы состоятся с двух носителей в течение 2020 и 2021 годов.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» представляют серьёзную угрозу для любого флота из-за своей скорости. Как сообщает американское издание National Interest, «Цирконы» способы развивать скорость в пять раз выше скорости звука. Такую ракету практически невозможно перехватить и уничтожить в воздухе из-за её скорости и манёвренности.
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