Россия планирует десятки стрельб гиперзвуковой ракетой «Циркон»

https://static.news.ru/photo/15ebbad6-84fc-11ea-9376-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские военные в рамках государственных испытаний проведут более десяти запусков новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон». Стрельбы состоятся с двух носителей в течение 2020 и 2021 годов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, во время испытаний «Циркон» должен будет поразить наземные и морские мишени. Стрельбы планируются с борта фрегата «Адмирал Горшков» и с подлодки «Северодвинск». Минимум один раз ракету выпустят из подводного положения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» представляют серьёзную угрозу для любого флота из-за своей скорости. Как сообщает американское издание National Interest, «Цирконы» способы развивать скорость в пять раз выше скорости звука. Такую ракету практически невозможно перехватить и уничтожить в воздухе из-за её скорости и манёвренности.