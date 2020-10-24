Россия перебросит на Курилы роботизированную систему С-300

https://static.news.ru/photo/de9285d4-1735-11eb-adb5-fa163e074e61_660.jpg ЗРС С-300 Фото: mil.ru

Новейшая зенитная ракетная система (ЗРС) С-300В4 впервые будет перебазирована на один из островов Курильской гряды из Еврейской автономной области. Переброску ЗРС военные осуществят в ходе учений Восточного военного округа (ВВО).

Будет отрабатываться марш с использованием железнодорожного и морского транспорта, сообщает ТАСС.

Целью проведения мероприятия является выполнение учебно-боевых задач расчётами ЗРС С-300В4 на незнакомых полигонах в островной зоне округа, — цитирует агентство сообщение пресс-службы ВВО.

Первые пуски из новейшей С-300В4 ракетное соединение ВВО в Еврейской автономной области проводило на полигоне Капустин Яр по малоразмерным быстролетящим целям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская система ПВО получила возможность сбивать гиперзвуковые ракеты. Это стало известно после нескольких этапов испытаний роботизированной ЗРС С-300В4. Новый боеприпас ЗРС с дальностью поражения до 400 км способен уничтожать не только современные цели, но и те, которые за рубежом ещё только создаются.