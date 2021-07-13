Россия на МАКС-2021 представит «принципиально новый» военный самолёт

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) в первый день работы международного авиасалона МАКС-2021 покажет принципиально новый военный самолёт, сообщается на сайте Ростеха.

Объединённая авиастроительная корпорация презентует принципиально новый военный самолёт 20 июля — в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в городе Жуковский, — отмечается в сообщении.

Презентацию новинки покажут онлайн на YouTube-каналах Ростеха, ОАК и на странице проекта.

Россия — одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный «законодатель мод» в создании боевых самолётов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом, — отметил неназванный представитель Ростеха.

МАКС-2021 пройдёт в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

Ранее стало известно, что в России ведётся разработка однодвигательного истребителя пятого поколения. Об этом рассказал полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с NEWS.ru. По словам эксперта, ОАК выступила с инициативой разработки, рассчитывая на экспортный потенциал самолёта.