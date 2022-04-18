Россия и Вьетнам договорились о совместных военных учениях

Россия и Вьетнам договорились о проведении совместных военных учений, в рамках которых отработают управление подразделениями армий в сложной тактической обстановке. Такая договорённость достигнута в ходе переговоров делегаций по видеосвязи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

Впервые в штабе Восточного военного округа организована и проведена конференция по планированию совместного российско-вьетнамского военного учения. Встреча делегаций прошла по видеосвязи, — отметили в ВВО.

Российскую сторону на встрече представлял начальник регионального центра управления генерал-майор Сергей Лагуткин, от Вьетнамской народной армии участвовал генерал-майор Дон Динь Тхань. На встрече были определены сроки и место проведения манёвров, их тематика. С названием стороны пока не определись. «Континентальный союз — 2022» — стало одним из предложений.

Ранее глава комитета по обороне Государственной думы генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что последние российско-белорусские военные учения были вынужденной мерой из-за действий Запада. По его словам, они были направлены на то, чтобы «наши партнёры» знали: застигнуть РФ врасплох не удастся.