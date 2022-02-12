Россия и США будут участвовать в международных учениях ВМС у берегов Индии

Российские и американские военные примут участие в организуемых Индией международных военно-морских учениях «Милан-2022», об этом передаёт газета The New Indian Express со ссылкой на источники. Манёвры запланированы на 26 февраля — 4 марта и пройдут у берегов Андаманских и Никобарских островов. Однако, пока нет информации относительно того, отправит ли США и РФ военные корабли или только офицерский состав.

Приглашения были отправлены 46 странам, участие подтвердили 35 из них. <...> Участвовать на этот раз будут не только фрегаты и эсминцы: впервые будут проводиться и противолодочные учения, — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что более 30 кораблей Черноморского флота вышли из Севастополя и Новороссийска для проведения масштабных учений. Это начальный этап учений, который проводится под руководством командующего ЧФ Игоря Осипова, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Из постоянного пункта базирования вышли боевые корабли, катера и суда обеспечения.

Согласно плану подготовки ВС России на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов запланирована серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ Николая Евменова. Всего в них примут участие свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, порядка 10 тысяч военнослужащих.