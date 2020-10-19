Россия и Китай завидуют: Трамп рассказал о модернизации ядерного оружия

https://static.news.ru/photo/72a561e6-1278-11eb-ba7b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп на встрече со сторонниками в штате Аризона заявил о проведённой в стране модернизации ядерного оружия. По его словам, теперь оно достигло «невиданного уровня».

Мы вложили 2,5 трлн долларов в развитие вооружённых сил, у нас лучшая техника по сравнению с любой другой страной мира. Мы обновили наше ядерное [оружие] до уровня, которого [никто] даже близко ещё не достигал, — цитирует хозяина Белого дома ТАСС.

Трамп добавил, что США имеют на вооружении новые ракеты, снаряды, корабли и танки, а также «невероятные истребители» F-35.

У нас есть всё. 2,5 трлн долларов — всё сделано в США. Нам завидуют Россия, Китай, ни у кого нет такой техники, тем более гиперзвуковых ракет, — подчеркнул американский президент.

Он уточнил, что гиперзвуковые ракеты США «в семь раз быстрее» аналогов. Трамп также заявил, что Россия и Китай «украли наши планы» на гиперзвуковое оружие из-за администрации его предшественника Барака Обамы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп похвастался новым американским оружием, которому все другие государства могут только позавидовать. Об этом он заявил во время выступления перед избирателями в штате Висконсин. При этом хозяин Белого дома не уточнил, о каких видах вооружений идёт речь. О том, что у Соединённых Штатов появилось «мощное секретное оружие», Трамп до этого упоминал в интервью журналисту Бобу Вудворду.