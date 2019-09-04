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Москва и Дели заключили соглашение о совместном производстве комплектующих и запчастей для российской военной техники.

Соответствующий документ был подписан «на полях» Восточного экономического форума во время двусторонних переговоров на высшем уровне, передаёт « Интерфакс ».

Соглашение является межправительственным. Оно предусматривает взаимодействие по производству запчастей, комплектующих и агрегатов для военной техники советского и российского производства.

Индия и Россия также рассматривают возможность создания наземных станций на территориях каждой из стран. Об этом заявил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван. Он также рассказал, где планируется размещать станции, писал News.ru.