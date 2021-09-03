Российскую «торпеду апокалипсиса» увидели на снимках из космоса

На снимках с российского исследовательского судна «Академик Александров» проекта 20183 в Северодвинске американские эксперты разглядели изделие, по габаритам напоминающее российскую торпеду апокалипсиса — ядерный подводный беспилотник «Посейдон» 2М39. Как американское издание USNI News, его характеристики засекречены, предполагается, что новое оружие будет работать глубоко под водой и будет обладать высокой скоростью передвижения.

Хотя спецификации системы скрыты из-за секретности, предположений и дезинформации, ожидается, что новое оружие будет работать чрезвычайно глубоко под водой и будет быстрым, исходя из предположений, вытекающих из его конструкции, — подчёркивают эксперты.

Издание отмечает, что объект находится на северном берегу реки Северная Двина на берегу Белого моря. Работы по возведению специальной инфраструктуры начались здесь в 2018 году и практически завершились в 2020 году.

В материале также отмечается, что «Посейдон» 2М39 «представляет новую категорию стратегического оружия и меняет саму форму ядерной угрозы». Такие объекты, как говорится в публикации, меняют представление о возможностях ВМФ России.

Ранее стало известно, что США ответили на испытания новейшей российской подлодки «Белгород». В США считают, что российская подлодка представляет собой инновационное оружие, которое может нести угрозу безопасности США. Подлодка «Белгород» вышла на испытания в Белое море 25 июня.