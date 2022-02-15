Российскую систему предупреждения о ракетном нападении обновят к 2030 году

Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) российских вооружённых сил к 2030 году полностью перейдёт на радиолокационные станции (РЛС) «Воронеж», сообщил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск ВКС России полковник Сергей Сучков. Эти системы уже работают в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.

В перспективе до 2030 года <...> ввод в состав СПРН этих станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения, — сказал Сучков в интервью газете «Красная звезда».

Он пояснил, что к этому времени должны модернизировать ряд радиолокационных станций, несущих боевое дежурство в Краснодарском крае и Иркутской области. Кроме того, в Ленинградской области создадут новые средства с улучшенными тактико-техническими характеристиками и усиленной защитой от воздействия помех.

По словам начальника центра, станции типа «Воронеж» могут быть легко и быстро построены, а также модернизированы при необходимости: от закладки фундамента до постановки станции на боевое дежурство проходит около трёх лет, тогда как РЛС предыдущего поколения возводились более 10 лет. Их энергопотребление в сравнении с предшествующими станциями снижено почти в четыре-пять раз, меньшими стали и затраты на строительство РЛС, а также количество личного состава, необходимого для функционирования станции.

Ранее сообщалось, что радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении типа «Воронеж» планируют модернизировать до уровня новейшей станции «Яхрома». Как сообщил гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко, все имеющиеся достижения, получаемые на новой станции, используются при модернизации уже существующих. «Яхрома» будет обладать «большей помехоустойчивостью и пропускной способностью». Специалист отметил, что автоматизация станции данного типа предполагает упрощение эксплуатации станции.