Российскую ракету «Циркон» испытают под водой

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» в 2021 году планируется применить с борта атомной подводной лодки К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень».

По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, военные намерены совершить минимум один пуск оружия с субмарины «из надводного положения и минимум один — из подводного». После этого будет принято решение о принятии ракет «Циркон» на вооружение как в составе надводных, так и в составе подводных носителей, передаёт РИА Новости.

До этого уже были проведены испытательные пуски «Циркона» с погружного стенда.

Ранее в рамках лётно-конструкторских испытаний с фрегата «Адмирал Горшков» были осуществлены пуски первых в мире гиперзвуковых крылатых ракет морского базирования «Циркон». Во время испытаний достигнута скорость свыше восьми Махов. Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки — проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам.

Также стало известно, что Тихоокеанский флот России до 2028 года получит шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон». Минобороны РФ заключило контракт на поставку партии корветов проектов 20380 и 20385 с ПАО «Амурский судостроительный завод». Согласно условиям соглашения, Тихоокеанский флот получит два судна проекта 20380 и четыре — проекта 20385, писал NEWS.ru.